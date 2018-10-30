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Trump'tan Çin'e yeni yaptırım tehdidi

Trump'tan Çin'e yeni yaptırım tehdidi
Trump'tan Çin'e yeni yaptırım tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşma yapmak üzere masaya oturmayı düşündüklerini, anlaşmaya varılmaması halinde de Çin’e yeni yaptırımlar yapmaya hazırlandıklarını açıkladı.

ABD basınına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile 'muazzam bir anlaşma' yapmayı düşündüğünü söyledi. Anlaşmanın yapılması için Çin ile masaya oturacaklarını belirten Trump, Çin'in anlaşmaya yanaşmaması halinde de ülkeye yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandıklarını belirtti.

Trump, "Bence Çin ile muazzam bir anlaşma yapacağız. Bu muazzam olmak zorunda çünkü ülkemizi tükettiler" ifadelerini kullandı. 

ABD Başkanı Trump, anlaşmaya varılmaması halinde Çin'e uygulamaya hazırlandıkları yaptırımın değerini ise 267 milyar dolar olarak aktardı.
 

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