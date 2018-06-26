Trump'tan Erdoğan'a tebrik telefonu!

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump, 24 Haziran’daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ve başarı dileklerini iletti. İki lider, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, önümüzdeki dönemde başta savunma ve askeri ilişkiler olmak üzere ikili işbirliğinin her alanda geliştirilmesi hususunda ortak kararlılıklarını teyit ettiler. Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadele konularında birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemi de vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesinde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediklerini de ifade ettiler.

Pelin Üzek Kılıç

