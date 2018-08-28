Trump'tan Google'a tepki!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Google’ı kendisi hakkındaki yalan haberleri öncelikli olarak göstermekle suçladı. Google üzerinden ‘Trump news’ (Trump haberleri) anahtar kelimeleri arama yapıldığında yalnızca yalan haberlere ait sonuçların çıktığını belirten Trump, “Başka bir değişle onlar (Google) ben ve benimle ilgili insanlar hakkında yalan söylüyorlar. Bu sebeple bütün hikayeler ve haberler kötü. Yalancı CNN’nin haberlerini ön plana çıkarıyorlar” ifadelerini kullandı.

Google’ın Ulusal Sol Kanat’a hizmet eden yayın kuruluşlarının haberlerini ağırlıkta yayınladığını belirten Trump, “Cumhuriyetçi/ Muhafazakar dürüst medya kesilmiş. Yasal mı? Sonuçların yüzde 96’sı Ulusal Sol Kanat medyasından geliyor. Çok tehlikeli. Google ve benzeri yapılanmalar muhafazakarların sesini bastırıyor onlar hakkındaki iyi haber ve bilgileri saklıyor. Onlar gördüğümüz ve görmediğimiz şeyleri kontrol ediyorlar bu çok ciddi bir durum ” dedi.