Trump'tan, Gülen'in sınır dışı edilmesiyle ilgili talimat

ABD merkezli haber kanalı NBC, Beyaz Saray'a yakın dört ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde Trump hükümetinin, Kaşıkçı meselesinde Türkiye'nin Suudi Arabistan üzerinden ABD'ye uyguladığı baskıları azaltmak amacı ile FETÖ lideri Fetullah Gülen'in sınır dışı edilmesinin yolunu açacak federal kanunları incelemeye aldığını iddia etti.

GÜLEN'İN İADE TALEBİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA TEKRAR AÇILABİLİR

Yasal çabalar içerisinde ise ABD Adalet Bakanlığına ve FBI'a Türkiye'nin Gülen'in iadesini isteyen talebine ilişkin soruşturmanın tekrar açılması ve Yurt İçi Güvenlik tarafından (HSD) Gülen'in ABD'deki yasal statüsünün araştırılması olduğu ileri sürüldü.

Haberde ayrıca Beyaz Saray'ın 1990 yılından bu yana ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Gülen'in Yeşil Kart durumunun araştırılmasını talep ettiği de yine isimleri verilmeyen iki kişiye dayandırılarak aktarıldı.

Beyaz Saray'ın talepleri ile ilgili FBI, HSD ve Adalet Bakanlığından resmi açıklama gelmezken bu kurumların bazı yetkililerinin talepleri olumsuz karşıladığı da iddialar arasında yer aldı.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu