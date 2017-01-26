ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, sivillerin şiddetten kaçması için Suriye’de güvenli bölge oluşturulacağını belirtti. Avrupa’nın Suriye’den ve sorun yaşanan diğer Orta Doğu ülkelerinden milyonlarca Suriyeliyi kabul ederek çok büyük bir hata yaptığını savunan Trump, “Bunların burada da olmasını istemiyorum. Bu insanlar için Suriye’de güvenli bölgeler oluşturacağım” dedi.

Trump’ın gelecek günlerde Pentagon ve Dışişleri Bakanlığına güvenli bölgelerin oluşturulmasına ilişkin talimat vermesi bekleniyor. Henüz resmi olarak açıklanmayan belgede, "Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile birlikte kararnamenin yayınlanmasından sonra 90 gün içerisinde evlerinden olan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş ya da üçüncü ülkeye kabul edilme gibi sabit yerleşim imkanları bulabilecekleri Suriye ve çevresindeki bölgelere güvenli bölgeler oluşturulması için plan üretilmekle görevlendirildi” ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Muhammed Mollaoğlu