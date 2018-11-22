Trump'tan ‘hükümeti kapatma' tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump basına yaptığı açıklamada, Orta Amerika Ülkeleri'nden gelen göçmenlerin Meksika sınırı üzerinden ülkeye girmesini önlemek için iki ülke arsında inşa etmeyi planladığı duvar için gerekli bütçenin ayarlanmaması halinde hükümeti kapatabileceğini söyledi. Trump , “Bir kapatma söz konusu olabilir mi? Duvarı da içeren sınır güvenliği konusu sebebi ile kesinlikle olabilir” ifadelerini kullandı.

Gerekli durumlarda sınırdaki ABD askerlerinin öldürücü güç kullanmasına izin verileceği konusunda da konuşan Trump, “Eğer öldürücü güç kullanmak zorunda kalırlarsa, ben izin verdim. Umarım kullanmak zorunda kalmazlar” dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise yaptığı açıklamada ABD İç Güvelik Bakanlığından henüz bu yönde bir bildirim almadıklarını belirterek, bakanlıktan böyle bir talebin gelmesi halinde ‘öldürücü güç' kullanma yetkisinin ABD askerlerine verilebileceğini duyurmuştu.