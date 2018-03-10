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Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile yapacağı görüşme hakkında sosyal medya hesabında açıklamada yaptı.

Trumptan Kuzey Kore açıklaması

10 Mart 2018 11:42

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan gelen görüşme davetini kabul etmesinin ardından sosyal medya hesabı üzeriden açıklamada bulundu. Trump, Kim Jong ile yapacağı görüşmeye atıfta bulunarak, “Kuzey Kore ile yürüttüğümüz müzakerelerde oldukça önemli bir yol kat ettik ve daha da edeceğiz. Bu sürecin tamamlanması dünyanın hayrına olacak. Görüşmenin yeri ve zamanını belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, uzmanlar, ABD’nin, Kim Jong Un’u Başkent Washington’a davet edebileceğini, ancak Kuzey Kore liderinin iktidara geçtiğinden beri ülkeden ayrılmadığı düşünüldüğünde bu durumun pek olası görünmediğini belirtiliyor. İki liderin Mayıs ayında planlanan görüşmesinin Pyongyang tarafından belirleneceği ya da tarihi görüşmenin üçüncü bir ülkede olacağı bekleniyor. Görüşmenin Kuzey Kore’de gerçekleşmesi halinde Donald Trump Kuzey Kore’ye giden ilk ABD başkanı olacak.  

Hasan Çelik

Etiketler: Kuzey Kore, Trump

 

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