Diğer
Kategoriler

Trump’tan Kuzey Kore liderinin Çin ziyaretiyle ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sürpriz Çin ziyaretine ilişkin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den kişisel bir mesaj aldığını söyledi.

Trumptan Kuzey Kore liderinin Çin ziyaretiyle ilgili açıklama

28 Mart 2018 14:01

ABD Başkanı Donald Trump’dan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pekin ziyaretinin ardından ilk açıklama geldi. Twitterda açıklamalarda bulunan Trump, “Dün gece Şi Cinping’den Kim Jong-Un ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve Kim'in benimle görüşmesini sabırsızlıkla beklediğini belirten mesaj aldım. Bu süreçte Ne yazık ki azami yaptırımlar ve baskı ne olursa olsun sürdürülmeli” dedi.

Trump açıklamasının devamında, “Yıllarca ve birçok yönetim süresince herkes, Kore Yarıması'nda barışın ve nükleer silahlardan arındırmanın çok küçük bir olasılık bile olmadığını söyledi. Artık Kim Jong-un'un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması konusunda iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.  

Etiketler: Donald Trump

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç