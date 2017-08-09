Diğer
Kategoriler

Trump'tan Kuzey Kore'ye gözdağı: 'Nükleer silah depomuz eskisinden güçlü'

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile yaşanan krizin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan olarak verdiğim ilk emir nükleer silah depomuzun yenilenmesi ve modernize edilmesiydi. Depomuz eskisinden güçlü” dedi.

Trumptan Kuzey Koreye gözdağı: Nükleer silah depomuz eskisinden güçlü

09 Ağustos 2017 17:03

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile Kuzey Kore arasında yaşanan krizin ardından açıklamalarına yenisini ekledi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin nükleer silah varlığının her zamankinden daha fazla olduğunu söyledi. Trump, “Başkan olarak verdiğim ilk emir, nükleer silah depomuzun yenilenmesi ve modernize edilmesiydi. Depomuz eskisinden güçlü. Umarım bu gücümüzü kullanmamız gerekmez. Ancak dünyanın en güçlü ülkesi olmayacağımız bir an asla olmayacak” ifadelerini kullandı.
Trump, Kuzey Kore'nin ABD'ye yönelik tehditlerine ilişkin, "Kuzey Kore'nin tehditleri, dünyanın daha önce hiç görmediği öfke ve ateşle karşılanacak" demişti. Trump’ın açıklamasının ardından Kuzey Kore’den “ABD toprağı Guam’a füze fırlatmayı düşünüyoruz” açıklaması gelmişti. Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı da ABD toprağı olan Guam Adası açıklarında uzun ve orta menzilli Hwasong-12 füzelerinin kullanılacağını duyurmuştu. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 36°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!