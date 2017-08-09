Trump'tan Kuzey Kore'ye gözdağı: 'Nükleer silah depomuz eskisinden güçlü'

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile Kuzey Kore arasında yaşanan krizin ardından açıklamalarına yenisini ekledi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin nükleer silah varlığının her zamankinden daha fazla olduğunu söyledi. Trump, “Başkan olarak verdiğim ilk emir, nükleer silah depomuzun yenilenmesi ve modernize edilmesiydi. Depomuz eskisinden güçlü. Umarım bu gücümüzü kullanmamız gerekmez. Ancak dünyanın en güçlü ülkesi olmayacağımız bir an asla olmayacak” ifadelerini kullandı.

Trump, Kuzey Kore'nin ABD'ye yönelik tehditlerine ilişkin, "Kuzey Kore'nin tehditleri, dünyanın daha önce hiç görmediği öfke ve ateşle karşılanacak" demişti. Trump’ın açıklamasının ardından Kuzey Kore’den “ABD toprağı Guam’a füze fırlatmayı düşünüyoruz” açıklaması gelmişti. Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı da ABD toprağı olan Guam Adası açıklarında uzun ve orta menzilli Hwasong-12 füzelerinin kullanılacağını duyurmuştu.