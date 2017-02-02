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Trump’tan Nieto’ya tehdit iddiası

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Meksika’nın askeri gücünü arttırmaması halinde güney sınırına orduyu göndermekle tehdit ettiği iddia edildi.

Trumptan Nietoya tehdit iddiası

02 Şubat 2017 14:11

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile telefonda görüştü. Trump’ın Meksika’nın ülkedeki “kötü adamları” durdurmazsa ABD’nin Meksika’daki “kötü adamları” durdurmak için birliklerini sınıra göndereceğini ifade ettiği bildirildi. Trump, telefon görüşmesinde Nieto’ya “ Orada kötü adamlar var ve sen onları durduramıyorsan. Ordunun korkmuş olduğunu düşünüyorum. Bizim ordumuz ise korkmuyor. Belki de ‘kötü adamları’ kontrol altına almak için ordumu göndermeliyim” dediği iddia edildi.
White House ve Meksika Dışişleri Bakanlığı, telefon görüşmesinde Trump’ın komşu ülkeyi tehdit ettiğine dair iddiaları yalanladı. 

Muhammed Mollaoğlu
 

Etiketler: Nieto, Trump


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