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Trump’tan saldırı açıklaması: 'Korkunç bir saldırı'

Trump, Teksas kilisesine yapılan saldırıyı “korkunç bir saldırı” olarak nitelendirdi.

Trumptan saldırı açıklaması: Korkunç bir saldırı

06 Kasım 2017 11:10

ABD Başkanı Donald Trump, Tokyo'daki ABD büyükelçiliği konutunda ABD'li ve Japon iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantı öncesinde, Teksas’ta bir kiliseye yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Donald Trump bugün, silahlı bir kişinin bu sabah kiliseye saldırması sonrasında en az 26 kişinin öldüğü ve 20 kişinin de yaralandığı Kilisesi'ndeki silahlı saldırıyı "korkunç bir saldırı” olarak nitelendirdi.

Trump, “Hepimizin acısını ve kederini paylaşıyorum. Hepimizin hissettiği acıyı ve üzüntüyü sevdiklerini kaybedenlerin acılarını hep birlikte hissediyoruz. Amerikalılar en iyi yaptıkları şeyi yapıyorlar. Birlikte el ele tutuyoruz, silahları kilitliyor, gözyaşlarıyla ve üzüntüyle güçlü duruyoruz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Trump’ın sürekli bilgilendirildiğini ve Teksas Valisi Greg Abbott ile görüştüğünü söyledi. Sanders, "Düşüncelerimiz ve dualarımız etkilenen tüm arkadaşlar ve ailelerle birlikte” açıklamasını yaptı. 

Hasan Çelik

Etiketler: saldırı, Teksas kilisesi, Trump

 

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