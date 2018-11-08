Trump'tan silahlı saldırıyla ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bar-restorana düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Polisin cesurca operasyon gerçekleştirdiğini belirten Trump, “Kaliforniya polis devriyesi 3 dakika içinde olay yerine geldi. Kaliforniya'daki korkunç saldırı hakkında bilgilendirildim. FBI olay yerinde. Saldırgan ve polis dahil 13 kişi hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu.
Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Trump, Şerif Sergeant'ın hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Trump, "ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bar-restorana silahlı saldırı düzenleyen saldırgan etkisiz hale getirildi. Olayda saldırgan dahil 13 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.