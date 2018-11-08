İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trump'tan silahlı saldırıyla ilgili açıklama

Trump'tan silahlı saldırıyla ilgili açıklama
Trump'tan silahlı saldırıyla ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bar-restorana düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bar-restorana düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Polisin cesurca operasyon gerçekleştirdiğini belirten Trump, “Kaliforniya polis devriyesi 3 dakika içinde olay yerine geldi. Kaliforniya'daki korkunç saldırı hakkında bilgilendirildim. FBI olay yerinde. Saldırgan ve polis dahil 13 kişi hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu. 

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Trump, Şerif Sergeant'ın hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Trump, "ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bar-restorana silahlı saldırı düzenleyen saldırgan etkisiz hale getirildi. Olayda saldırgan dahil 13 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.