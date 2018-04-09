Trump'tan Suriye açıklaması! 'Üst düzey askeri kurmaylarla bir araya gelinecek'

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde üst düzey kurmayları ile bir araya geleceğini duyurmasının ardından 48 saat içerisinde Suriye ile alakalı önemli kararlar alacaklarını açıkladı. Trump, Beyaz Saray’da gerçekleşecek görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “Suriye’de insanlık suçu işleniyor. Böyle bir şeyin yaşanmasına izin verilmemeli. Bunun arkasında kim var? Rusya mı, Suriye mi, İran mı? Ya da hepsi birlikte mi? Bunu çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye meselesini görüşmek üzere üst düzey askeri kurmaylarıyla Beyaz Saray’da bir araya geleceği açıklandı.

Suriye'de zehirli gaz saldırısı ile kadın ve çocukların ölümleri sonrası “Bedel ödeyeceksin, hayvan Esad" açıklamasının ardından Başkan Donald Trump’ın başkent Washington'da üst düzey askeri liderlerle bugün akşam saatlerinde bir görüşme yapacağı açıklandı. Suriye'ye karşı her zaman hava saldırılarını savunan yeni ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un Beyaz Saray’daki ilk iş gününde Trump'ın askeri kurmaylarından brifing alacağı ve liderlerle akşam yemeğinde bir araya geleceği belirtildi.

Trump, dünkü mesajında Suriye yönetiminin Duma kentinde kimyasal silah kullanmasını kınayarak, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve İran'ı Esad'ı desteklemekle suçlamıştı. Trump, “Hayvan Esad, bedel ödeyeceksin” açıklamalarını yapmıştı.

Mattis: “Şu an için hiçbir şeyi dışlamıyorum”

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise, sabah Suriye’deki kimyasal gaz saldırısı hakkında yaptığı açıklamada, ''Şu an için hiçbir şeyi dışlamıyorum. Önce bakmamız gereken neden hala kimyasal silah kullanılmaya devam ediliyor'' dedi.

Mattis, Suriye'deki şüpheli bir kimyasal saldırı sonrasında ABD’nin askeri müdahalesine ilişkin iddialar hakkında, "Suriye'nin kimyasal silahları terk etmesini sağlamak için yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.