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Trump’tan Virginia açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Virjinya eyaletinin Charlottesville kentindeki saldırıyı kınadı.Trump, beyaz milliyetçileri ve Neo-Nazi sloganlarını kindarlık ve bağnazlık olarak niteledi.

Trumptan Virginia açıklaması

13 Ağustos 2017 08:53

New Jersey’in Bedminster düzenlenen gaziler gününde konuşan Başkan Trump, yaptığı konuşmada Konfederasyon Ordusu Komutanlığı yapan Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılmasına karşı düzenlenen protesto gösterileri ve sonrasında yaşananlara değindi.

Trump Twitter’dan yayınlanan açıklamasında, “Biz bir bütünüz ve nefretin öne sürdüğü şeyleri kınamak zorundayız. Amerika'da bu tür bir şiddet hareketlerine yer yok. Birlikte buluşalım. Masun insanları koruyalım ve hukuk düzenini yeniden sağlayalım.

Bu gerçeği hatırlamak gerekir: bizim için rengi, inancı, dini veya siyasi parti ne olursa olsun önemli değildir. Bizim için ilk önce Amerikalılar vardır. Biz istekli ve güçlüyüz. Charlottesville gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz ve her türlü yardıma hazırız” dedi.

Son iki günün çoğunu Kuzey Kore’yi açıklamalarıyla tehdit eden başkan Trump’un yanı sıra, ABD Temsilciler Meclisi başkanı Paul D. Ryan, eşi Melania Trump ve bir çok kişi, beyaz ırkçıların yürüyüşünü kınadı. 


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