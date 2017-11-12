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Truva Atı'ndan düşen adam feci şekilde can verdi

Çanakkale’de Truva Atı’nın üstüne çıkan şahıs, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Güney, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Truva Atından düşen adam feci şekilde can verdi

12 Kasım 2017 15:56
Truva Atı'ndan düşen adam feci şekilde can verdi - Tıkla İzle

Çanakkale’de, Mestan Güney (55) adlı şahıs, Brad Pitt’in rol aldığı Troy adlı filmde kullanıldıktan sonra Kordon boyunda sergilenen 12,6 metre yükseklikteki atın üzerine tırmandı. Vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen ve “Bana bir şey olmaz” diyen Mestan Güney, 12.6 metre yüksekliğindeki atın üzerinden dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Olayın ardından emniyet ekiplerinin ve 112 Acil servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı anlatan görgü tanığı Hayrettin Etik, "Yukarıda bir şeyler konuşuyordu. Hatta buradaki arkadaşlar da itfaiye gelecek diye bağırıyorlardı. İtfaiye gelecek derken, ’bana bir şey olmaz’ diye bağırdı. ’Bana bir şey olmaz’ deyince bu tarafa doğru geçti. İp koptu orada. İp kopunca yere çakıldı" dedi.

Mestan Güney, 2012 yılının Ocak ayında da Çanakkale Valiliği’nden memleketine gitmek için yol parası istemiş, yardım alamayınca Truva Atı’na çıkarak eylem yapmıştı.

2015 yılında ise Mestan Güney, Truva Atı’nın üstüne yeniden çıkarak gösteri yapmaya çalışmıştı.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce

Etiketler: çanakkale, Truva Atı

 

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