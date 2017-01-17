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Truva'yı 229 bin kişi ziyaret etti

Çanakkale'de bulunan Truva antik kentini 2016 yılında 229 bin 207 kişi ziyaret etti.

Truvayı 229 bin kişi ziyaret etti

17 Ocak 2017 19:33

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Çanakkale'deki 5 müze ve ören yerini geçen yıl toplam 367 bin 933 kişi ziyaret etti. Tevfikiye köyü sınırları içerisinde bulunan ve UNESCO tarafından 1998 yılında ‘Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınan Truva antik kenti, 229 bin 207 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyündeki Assos antik kentini 112 bin 152 kişi, Apollon'un kutsal alanı olarak bilinen Apollon Smintheion'u ise 10 bin 881 kişi ziyaret etti. İl merkezindeki Arkeoloji Müzesi'ni 8 bin 305 kişi ziyaret ederken, Ezine ilçesinin Dalyan köyünde bulunan antik Yunan kenti Alexandria Troas da 7 bin 388 ziyaretçiyi ağırladı. 

Murat Yüksel

Etiketler: çanakkale, truva


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