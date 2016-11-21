Diğer
Kategoriler

TSE ‘den EBYS’ye 'Yeterlilik Belgesi'

Türk Standartları Enstitüsü, Bağcılar Belediyesi’nin EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) projesine “yeterlilik belgesi” verdi. Daha önce sadece ilgili yazılım firmalarına verilen belge TSE tarafından ilk kez bir kamu kurumuna verilmiş oldu.


21 Kasım 2016 10:39

Bağcılar Belediyesi’nin Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne (EBYS), Türk Standartları Enstitüsü tarafından Kamu Yeterlilik Sertifikası (KYS) verildi. Kamu kurumlarının elektronik belge yönetimi ve dijital arşivleme standartlarına uyumu ile ilgili yeterlilik belgesi veren TSE, ilk kez bir kamu kurumuna da bu belgeyi verdi. Büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, teknolojideki hızlı gelişmenin, birçok iş sürecinde olduğu gibi hizmet süreçlerinde ve elektronik belge yönetim sürecinde de teknolojinin daha fazla kullanılır olmasına neden olduğunu belirtti.
“Süreci elektronik ortama taşıdık”
EBYS ile daha önce fiziksel ortamda gerçekleştirilen tüm süreçlerin elektronik ortama taşındığını kaydeden Çağırıcı, şöyle konuştu: “EBYS’nin kurumumuzda yapılandırılması sürecinde, ilgili mevzuatlar ve standartlar önemli ölçüde belirlendi. Bu konuda tecrübeli firmaların geliştirmiş olduğu yazılımların bulunması sebebiyle bu süreç hızlandırıldı. Kurumumuzun iş süreçleri ile uygulama yazılımının uyumlaştırılabilmesi ve daha da önemlisi personelin bahse konu sistemi kabullenmesi sağlandı. Bunu gerçekleştirebilmek için belirlemiş olduğumuz yol haritasının her bir basamağında detaylı çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirildi.”
“Belge alan ilk kamu kurumu olduk”
EBYS’nin kurum içinde yapılandırılması, çalışanların zihinsel hazırlıklarını tamamlayabilmeleri açısından da büyük önem kazandığını vurgulayan Çağırıcı, “Kurumumuz Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Standardına (TSE 13298 KYS) tam anlamıyla uyum sağlayan ilk kamu kuruluşu olmuştur. Bağcılar ailesi olarak büyük bir gurur yaşıyoruz. Hizmetlerimizde kaliteyi her zaman ilk ediniyoruz.” diye konuştu.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!