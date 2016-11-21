Bağcılar Belediyesi’nin Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne (EBYS), Türk Standartları Enstitüsü tarafından Kamu Yeterlilik Sertifikası (KYS) verildi. Kamu kurumlarının elektronik belge yönetimi ve dijital arşivleme standartlarına uyumu ile ilgili yeterlilik belgesi veren TSE, ilk kez bir kamu kurumuna da bu belgeyi verdi. Büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, teknolojideki hızlı gelişmenin, birçok iş sürecinde olduğu gibi hizmet süreçlerinde ve elektronik belge yönetim sürecinde de teknolojinin daha fazla kullanılır olmasına neden olduğunu belirtti.

“Süreci elektronik ortama taşıdık”

EBYS ile daha önce fiziksel ortamda gerçekleştirilen tüm süreçlerin elektronik ortama taşındığını kaydeden Çağırıcı, şöyle konuştu: “EBYS’nin kurumumuzda yapılandırılması sürecinde, ilgili mevzuatlar ve standartlar önemli ölçüde belirlendi. Bu konuda tecrübeli firmaların geliştirmiş olduğu yazılımların bulunması sebebiyle bu süreç hızlandırıldı. Kurumumuzun iş süreçleri ile uygulama yazılımının uyumlaştırılabilmesi ve daha da önemlisi personelin bahse konu sistemi kabullenmesi sağlandı. Bunu gerçekleştirebilmek için belirlemiş olduğumuz yol haritasının her bir basamağında detaylı çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirildi.”

“Belge alan ilk kamu kurumu olduk”

EBYS’nin kurum içinde yapılandırılması, çalışanların zihinsel hazırlıklarını tamamlayabilmeleri açısından da büyük önem kazandığını vurgulayan Çağırıcı, “Kurumumuz Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Standardına (TSE 13298 KYS) tam anlamıyla uyum sağlayan ilk kamu kuruluşu olmuştur. Bağcılar ailesi olarak büyük bir gurur yaşıyoruz. Hizmetlerimizde kaliteyi her zaman ilk ediniyoruz.” diye konuştu.

