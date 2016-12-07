TSE Başkanı Korkmaz, “Uluslararası Sivil Havacılık Günü” nedeniyle yayınladığı mesajında, “Ülkemizde havacılık sektörünün havalimanı altyapısı, uçak sayısı ve “yerli üretim yolcu uçağı” gibi bir vizyonla hareket etmesi, bu alandaki bakım, onarım, muayene, gözetim, test ve sertifikasyon işlemlerinin de gelişmesini sağlamıştır Özellikle bu ihtiyaca binaen Türk Sivil Havacılık tarihinin en büyük projelerinden birine daha imza atan Türk Hava Yolları, tamamı şirketin öz kaynakları ile finanse edilen Havacılık Bakım Onarım Merkezini (HABOM) Türkiye ve bölge havacılığına kazandırmış bulunmaktadır. HABOM’un faaliyete geçmesi ile Türkiye’nin dünya genelindeki MRO - uçak bakım, onarım ve revizyon- sektöründen elde edeceği payın büyük oranda artış göstermesi öngörülmektedir” ifadesini kullandı.

TSE’nin İstanbul’da kurduğu Yangın ve Akustik Laboratuvarı kabin içi yanmazlık, toksisite ve duman yoğunluğu deneyleri ile HABOM’un faaliyetlerine önemli katkılar sağladığını hatırlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

“Ayrıca TSE, 2015 yılı Nisan ayından bu yana yanmazlık deneyleri konusunda havacılık dizayn organizasyonu (DO) yetkisi bulunan THY Teknik’in alt yüklenicisi olarak faaliyet göstermektedir. Bu kapsamın 2017 yılı için TSE Gebze Elektroteknik Laboratuvarı bünyesinde bulunan titreşim, çevre şartları gibi konularla genişletilmesi planlanmaktadır. Görüşmeleri devam eden diğer bir konumuz da yolcu uçaklarına yönelik Galley üretimi yapan TurkishCabinInterior (TCI) ve yolcu koltuğu üretimi yapan TurkishSeatIndusty (TSI)’dır.

TSE Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı tarafından kurulan çalışma grubu ve THY Teknik Ar-Ge birimi birlikte, sivil havacılık alanında önemli standartlardan biri olan RTCA/DO-160 ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda; THY Teknik’e ait önemli test ihtiyaçlarının gerçekleştirilebilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Hedeflerimiz arasında, Gebze Elektroteknik Laboratuvarında bulunan çevre şartları laboratuvarı ile diğer altyapıların DO-160 standardı ile örtüştürülmesi ile minimum maliyetle en fazla test gereksinimini karşılamak, sivil havacılığın test ihtiyaçlarının maksimum düzeyde karşılanması ve askeri havacılık için gerekli testlerin de yapılabilmesini sağlamaktır.

Bu çalışmaları desteklemek üzere TSE, 2015 yılı Kasım ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) ile “Hava araçları ile ilgili ürün, parça ve cihazların uçuşa elverişlilik ve sertifikasyonu” kapsamında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında işbirliğini öngören protokol imzalamıştır. Enstitü hazırladığı yatırım planları ile sivil havacılığın test ihtiyaçlarının maksimum düzeyde karşılamayı hedeflemektedir.

Öte yandanTSE olarak, sivil havacılık alanında da bulunan SAHA İstanbul (Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği) üyeliğini gerçekleştirmek üzere karar alınmıştır.Bu üyelik ile TSE’nin sivil havacılık alanında paydaşları ile daha yakın irtibat halinde olması, böylece sektörün ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmesi hedeflenmektedir.”

Çevre Kirliliğine Karşı Yeşil Havaalanı Projesi

TSE’nin sivil havacılık sektöründe bir yandan da çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla SHGM ile imzalanan protokol çerçevesinde bir sosyal sorumluluk projesi olan “Yeşil Havaalanı” Projesini yürüttüğünü vurgulayan Kormaz, “Proje, havacılık işletmelerinin Enstitümüz tarafından “Çevre Yönetim Sistemi” kapsamında belgelendirilmesi, SHGM ile TSE tarafından ortaklaşa hazırlanan havacılık işletmelerinin faaliyetlerine özgü çevresel boyutları içeren “Sektörel Kriterler Uygunluk Değerlendirmesi” ve havacılık işletmelerinin “Sera Gazı Beyanlarının” Enstitümüz tarafından TS EN ISO 14064-3 standardına göre doğrulanması faaliyetlerini içermektedir.

Proje kapsamında söz konusu gereklilikleri yerine getiren havacılık işletmelerine “Yeşil Kuruluş” unvanı verilmektedir. Bir havaalanında faaliyet gösteren tüm işletmelerin “Yeşil Kuruluş” olmaları halinde ise o havaalanı “Yeşil Havaalanı” olarak belgelendirilecektir. “Yeşil Kuruluş” unvanı alan işletmeler, SHGM’ye ödemekte oldukları yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde yüzde 20 indirim sağlamaktadır. “Yeşil Havaalanı” unvanı alan havaalanlarında faaliyet gösteren “Yeşil Kuruluş” unvanlı işletmeler ise bu temdit ücretlerinden yüzde 50 indirim hakkı kazanacaklardır” dedi.

Enstitü tarafından 3 yıldır başarı ile yürütülen projede yıllar itibarıyla önemli gelişmeler de kaydedildiğine dikkat çeken Korkmaz şunları ifade etti:

“2014 yılında, havaalanlarında faaliyet gösteren havalimanı işletmecisi, terminal işletmecisi, akaryakıt dolum ve depolama, yer hizmetleri, havayolu taşımacılığı ve hat bakım alanlarında faaliyet gösteren 51 havacılık işletmesi 77 lokasyonu için Enstitümüze müracaat etmiş, 50 havacılık işletmesi “Yeşil Kuruluş” olarak belgelendirilmiştir. 2015 yılında, 59 havacılık işletmesi 139 lokasyonu için Enstitümüze müracaat etmiş, 58 havacılık işletmesi “Yeşil Kuruluş” olarak belgelendirilmiştir.

2016 yılında ise 59 havacılık işletmesi 151 lokasyonu için Enstitümüze müracaat etmiş olup, bugün itibari ile 58 işletmenin saha ziyaretleri tamamlanmış,raporlama sürecinin ise 15 Aralık 2016 tarihi itibari ile bitirilmesi planlanmaktadır.

TSE- SHGM işbirliği ile gerçekleştirilen bu projede Yeşil Kuruluş sayısının her geçen gün artması ve önümüzdeki yıllarda ülkemizde “Yeşil Havaalanı” markası taşıyan havaalanları görmemiz mümkün olacaktır.

TSE bir yandan laboratuvar altyapısı ve uzman personeli ile gerçekleştirdiği test ve muayene hizmetleriyle sektörün gelişimine katkı sağlarken, bir yandan da “Yeşil Havaalanı” projesiyle çevre kirliliğine karşı önlem alınmasına öncülük etmektedir. Enstitümüzün, havacılık sektörünün ülkemizdeki gelişimine sağlayacağı katkılar artarak devam edecektir. Tüm sivil havacılık camiasının Uluslararası Sivil Havacılık Gününü kutluyorum.”

