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TSE yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamında kablolarda onaylanmış kuruluş olarak atandı

TSE’nin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak verdiği hizmetlerin kapsamına 80 yeni ürün standardı daha ekledi. Böylece TSE’nin bu yönetmelik kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak hizmet verdiği standart sayısı 350’ye yükseldi.

TSE yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamında kablolarda onaylanmış kuruluş olarak atandı

28 Ocak 2017 10:31

Türk Standardları Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, TSE’nin Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktifleri çerçevesinde 11 Direktifte Onaylanmış Kuruluş olarak hizmet vermekte olduğu belirtilerek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Enstitümüz 1 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında 1783 koduyla Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmişti. 20 Ocak 2017 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun Onaylanmış Kuruluşlar veri tabanı NANDO web sitesinde yayınlanan yeni atama kararı ile TSE, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak verdiği hizmetlerin kapsamına 80 yeni ürün standardı daha ekledi. Böylece TSE’nin bu yönetmelik kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak hizmet verdiği standart sayısı 350’ye yükseldi” denildi.

“Güç, kontrol ve haberleşme kablolarında onaylanmış ilk kuruluşuz”
TSE’nin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak atandığı yeni alanlardan en önemlisinin kablolarla ilgili atama olduğu vurgulanarak şöyle devam edildi:
“Enstitümüz, sektörümüzün yurtdışına ihtiyaç duymadan konuyla ilgili tüm test gerekliliklerine cevap verecek laboratuvar alt yapısını kurup akreditasyonunu da tamamlayarak TS EN 50575 ‘Güç, kontrol ve haberleşme kabloları-inşaat işlerinde genel uygulamalar için yangın gerekliliklerine tepki vermeye tabi’ standardında, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında Sistem 1 Onaylanmış Kuruluş ve Sistem 3 Onaylanmış Laboratuvar olarak atandı. TSE böylece, TS EN 50575 ‘Güç, kontrol ve haberleşme kabloları’ kapsamında ülkemizin ilk ve tek Onaylanmış Kuruluşu oldu.”

“İhracatçılar uygunluk belgesi ve tip test raporunu TSE’den alabilecek”
Açıklamanın devamında Avrupa Komisyonu’nun 1 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında kablolara CE işareti taşıma zorunluluğu getirdiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
“Bu atamayla birlikte, ülkemizdeki kablo üreticileri, yurt içi piyasaya arz ve ihracatta zorunlu hale gelen uygunluk belgesi ve tip test raporunu TSE’den alabilecek. Ayrıca, aynı atama ile TSE Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında; TS EN 16034 ‘Yangın kaçış yolu kapıları’, TS EN 331 ‘Vanalar’, TS EN 14800 ‘Metal hortum takımları’, TS EN 13341 ‘Yer üstü termoplastik statik tanklar’ ürünlerinde de ülkemizin ilk ve tek Onaylanmış Kuruluşu oldu.”
 

Etiketler: TSE


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