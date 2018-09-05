TSE’den okul alışverişi yapacak velilere uyarı

TSE Başkanı Şahin, yeni eğitim-öğretim yılı başlarken öğrenci ve velilere, okul alışverişlerinde dikkat etmeleri gereken konularla ilgili hatırlatma ve uyarılarda bulundu. Kırtasiye alışverişinde güvenlik standartlarına uygun ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Şahin, “2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle tüm alışveriş merkezlerinde, çarşı ve pazarlarda çok sayıda marka ve çeşitte kırtasiye malzemeleri satışa sunulmaktadır. Reyonlarda genellikle çizgi film kahramanlarıyla süslenmiş, albenisi yüksek, renkli kırtasiye ürünleri satılmaktadır. Çocukların ilgisini çeken bu ürünlerden bir kısmı markasız ya da kaynağı belirsiz ürünler olmaları nedeniyle çok ucuz fiyatlardan satışa sunulmaktadır.

Ancak çocuklar için albenisi, veliler için fiyatları nedeniyle cazip görünen bu ürünler sağlık açısından ciddi riskleri beraberinde getirmektedir. TSE’nin standardizasyon ve kalite alanlarındaki çalışmaları ve bunu TSE Markası ile tescilleyen belgelerinin velilerimize okul alışverişinde yardımcı olacağına inanıyoruz. Güvenlik standartlarına uygun üretilmeyen ürünler kullanıcılar için; başta hijyen kaynaklı olmak üzere, sağlığın bozulmasına neden olabilecek riskler taşımaktadır. Velilerimizin bu risklere karşı çocuklarımızı korumak için okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken basit ancak etkili yöntemler vardır. Bir ürünün ilgili standarda uygun üretilip üretilmediği, dolayısıyla sağlığa zararlı maddeler içerip içermediği, ancak laboratuvar ortamında yapılan testlerle tespit edilebilir. Bu testlerin sonucunda ürünün standarda uygun olduğu, üzerinde taşıdığı işaret ve markalarla tescillenir” ifadelerini kullandı.

"TETKİKLER SONUNDA STANDARDA UYGUNLUĞU TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER TSE MARKASI KULLANMAYA HAK KAZANIYOR"

Okul alışverişlerinde velilerin özellikle dikkat etmesi gereken markanın TSE markası olduğunu söyleyen Şahin, “TSE markası, 1964 yılından bu yana ürün belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen ve ürünün standartlarda öngörülen güvenlik şartlarıyla birlikte performans ve kalite kriterlerine uygunluğunu gösteren işarettir. Bir ürünün üzerinde TSE Markası bulunması, bu ürünün üretim yerinde tetkikler yapıldığını, ürünün TSE laboratuvarlarında test ve muayenelerden geçtiğini göstermektedir. Tüm tetkikler sonunda standarda uygunluğu tespit edilen ürünler TSE Markası kullanmaya hak kazanmaktadır. Dolayısıyla TSE Markası, hem ürünlerin ilgili standarda uygunluğunun, hem de sağlıklı, güvenli ve kaliteli olduğunun tescili anlamına gelmektedir. CE İşareti, tüketicilerin okul alışverişlerinde ve oyuncaklarda araması gereken bir başka marka ise CE İşaretidir. CE İşareti; üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren ve Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımı sağlayabilmek adına belirli mallarda bulunması zorunlu olan bir işarettir. Bu iki temel işaretin dışında velilerin aldıkları ürünlerin üzerinde, ürünün mekanik ve fiziksel özelliklerinin standartlara uygunluğunu gösteren EN71-1, yanmazlık özelliğine ilişkin standartlara uygunluğunu gösteren EN71-2, ağır metallerin belirlenen sınırlar dahilinde kullanıldığını gösteren EN71-3 işaretlerini, fitalat ve BPA analizlerini ve diğer oyuncak güvenliği standartlarını da aramaları gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

ÜRETİCİSİ BİLİNMEYEN ÜRÜNLER TERCİH EDİLMEMELİ

TSE Başkanı Şahin, okul alışverişinde velilerin özellikle dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

“Üreticisi bilinmeyen hiçbir ürün satın alınmamalıdır. Ürünlerin üzerinde ya da ambalajlarında mutlaka üretici ya da ithalatçıya ait ulaşılabilir adres ve telefonların bulunması gerekmektedir. Üründe herhangi bir sorun olduğunda firmanın ulaşılabilir olması gerekmektedir. Yaş grubuna uygun ürünler tercih edilmelidir. Bir ürünün sağlığa zararlı maddeler içerip içermediği ancak yetkin laboratuvar ortamlarında yapılan testlerle anlaşılabilir. TSE belgesi, o ürünün standarda uygun olduğunun ve istenilen şartlarda üretildiğinin göstergesidir. Kokulu ürünler tercih edilmemelidir. Oyuncaklarda, ağır metallerin belirlenen sınırlar dahilinde kullanıldığını gösteren EN71-3 işareti aranmalıdır. Yumuşatılmış oyuncaklarda fitalat gibi sağlığa zararlı maddeler limitlerin üzerinde olmamalıdır. Yüz boyası, dövme kalemi gibi deri üzerine uygulanan kozmetik ürünlerde dermatolojik testlerden de geçmiş, güvenilir markalar tercih edilmelidir. Parmak boyası ve oyun hamuru gibi daha küçük yaş gruplarının kullandığı, ağıza götürülme olasılığı yüksek ürünlerde de güvenilir markalardan şaşılmamalıdır. Markasız boyalı ve plastik baskılı okul ve beslenme çantaları, mataralar tercih edilmemelidir. Özellikle yoğun boya kokusu içeren, plastik baskılı beslenme çantası ve matara alınmamalıdır.Ürünlerin üzerinde sağlığa zararlı olmadığını belirten ibareler aranmalıdır. Solvent içermeyen yapıştırıcılar tercih edilmelidir.”

ÜRETİCİ İÇİN KAZANCIN, TÜKETİCİ İÇİN SAĞLIĞIN ANAHTARI TSE MARKASI

Çocukları kalitesiz ya da standart dışı ithal kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolunun, alışverişlerde TSE markalı ürünleri tercih etmekten geçtiğini kaydeden Şahin, “Ülkemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında 64 yıldır hizmet veren Enstitümüz, tüketiciler için standartlara uygun ve kaliteli üretimin simgesi haline gelmiştir. TSE Markası, üreticilerimiz için de ucuz ve düşük kaliteli ürünlere karşı rekabet gücünü artıran, halka güvenli ürün sunma imkânı veren en önemli unsurdur. Eğitim malzemeleri sektöründe TSE Markalı ürünlerin sayısının artması, tüketicilerimizin standartlara uygun ve kaliteli ürün satın alma konusunda gösterdikleri hassasiyetle birlikte artacaktır. Yeni eğitim-öğretim yılına başlarken çocuklarımızın sağlığı için tüm velilerimize TSE Markalı ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulunuyorum” dedi.

İlker Turak