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TSE'nin girişimi sonuç verdi

TSE’nin girişimleri sonucu Avrupa Standardizasyon teşkilatları CEN ve CENELEC’teki teknik komite sekreteryalıkları sisteminin değişimi yönünde adım atıldı.


26 Kasım 2016 10:11

Sadece belli ülkelerin değil, CEN ve CENELEC’e üye diğer ülkelerin de teknik komite sekreteryalıkları yönetiminde bulunabilmesiyle ilgili olarak çalışma grubu oluşturulduğu ve çalışmalara başlandığı belirtildi.
Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) ortak genel kurul toplantısı Belçika’nın başkenti Brüksel’de 23 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’den TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz beraberindeki bir heyetle katıldı.

Genel kurul toplantısında, Haziran ayındaki genel kurulda TSE başkanı Sebahittin Korkmaz tarafından gündeme getirilen ve rapor olarak da sunulan teknik komite sekreteryalığı yönetim sisteminin yeniden düzenlemesiyle ilgili konu hakkında bilgi verildi. TSE Başkanı Korkmaz tarafından bir önceki toplantıda yapılan teklifte CEN ve CENELEC’teki teknik komite sekretaryalıklarında süre sınırı olmaksızın belli ülkelerin temsilcilerinin görev yapmasının adil olmadığı, bu sistemin yönetim görevine talip olmak isteyen diğer ülkelerin önlerini kapattığı ve demokratik olmayan bu durumun düzeltilmesi gerektiği belirtilmişti. TSE başkanı Korkmaz tarafından sunulan raporda Teknik komite sekreteryalıklarının yönetiminde ömür boyu belli ülkelerin temsilcilerinin bulunması yerine, diğer üye ülkelerin de sekreterya yönetiminde görev almasıyla ilgili bir model önerilmişti.

CEN ve CENELEC’in ortak genel kurulunda teknik kurul başkan yardımcıları TSE Başkanı Korkmaz’ın bu teklifi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında genel kurulu bilgilendirdiler. Başkan yardımcıları verdikleri bilgilerde teknik komite sekreteryalıkları görevini yürüten ülkelerin performanslarının takibi ve görev süreleri boyunca performans kriterlerinin tanımlanması için Eylül ayında yapılan teknik kurulda bir çalışma grubu oluşturulduğunu ve konunun bütün detaylarıyla ele alınacağını bildirdiler.

Ülkemiz Sanayicisi de Teknik Komite Yönetiminde Söz Sahibi Olabilecek

TSE’nin de yer alacağı bu çalışma gruplarında teknik komite sekreteryalığı yapısının ülkemiz ve ekonomik çıkarlarımız lehine değiştirilmesi sağlanacak. Standardizasyon çalışmalarının yürütüldüğü teknik komite sekreteryalığındaki yönetim sisteminin değişmesi durumunda sanayicilerimizin teknik komitelerin çalışmalarına katılım yanında, bu komitelerin yönetiminde görev alabilmelerinin önü açılmış olacak. 

Etiketler: CEN, CENELEC, TSE


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