İşe alınacak personellerden 54'ü TSE uzman yardımcısı, 1’i avukat, 6’sı tekniker olmak üzere 5’in de memur olarak çalışacağı bildirildi.

Başvuracak adaylarda KPSS puanı ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak gibi özellikler aranacak.

Başvurular internet üzerinden yapılacak olup, elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, 02.01.2017 - 16.01.2017 tarihleri arasında Enstitünün resmi internet sitesinde (http://www.tse.org.tr) yer alan duyurular sayfasından başvuru formu ile öz geçmişlerini oluşturup, fotoğraf ve mezuniyet belgelerini elektronik ortama aktararak başvurularını gerçekleştirebilecek.

Personel alımı ile ilgili detaylı bilgiler http://www.tse.org.tr adresinden öğrenilebilir.