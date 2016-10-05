Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Rai doğusunda yer alan ÖSO kontrolündeki Ziyara meskun mahalline DEAŞ tarafından yapılan sızma girişimi sonucu, bölgede bulunan TSK unsurları ile yaşanan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Çatışmada 18 DEAŞ mensubu teröristin ise etkisiz hale getirildiği kaydedildi. TSK'dan Fırat Kalkanı Harekatının 43'üncü günü dolayısıyla yapılan bilgilendirmede, 05 Ekim 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmeler açıklandı. TSK'dan yapılan açıklamada Azaz-Rai sektöründe; muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubunun karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai güneybatısında yer alan Türkman Barı, Kuaybah, Boztepe ve Hardanah meskun mahallerinde kontrol sağladığı kaydedildi. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalifin şehit olduğu ve 17 muhalifin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, "Rai doğusunda yer alan, ÖSO kontrolündeki Ziyara meskun mahalline DEAŞ TÖ tarafından yapılan sızma girişimi sonucu, bölgede bulunan TSK unsurları ile yaşanan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmış, söz konusu çatışmada 18 DEAŞ TÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kaydedildi.

Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 115 meskun mahalde (yaklaşık 980 kilometrekare) kontrol sağlandığı kaydedilerek şu bilgilere yer verildi: "Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 75 DEAŞ TÖ hedefine, ateş destek vasıtaları tarafından 221 adet Fırtına, 40 adet ÇNRA ve 14 adet tank atışı yapılmış, belirlenen hedefler (silah mevzileri, geçici barınma alanları, park halindeki iki araç) tam isabetle etkisiz hale getirilmiştir."

Bin 875 hedefe atış yapıldı

Açıklamada, toplam bin 875 hedefe, 7 bin 100 Fırtına/ÇNRA/havan atışı ve bin 552 tank atışı yapıldığı ifade edilerek şöyle denildi: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Aktarim, Rasm al Ward, Kabtan ve Dabık’ta bulunan 6 hedefe taarruzlar gerçekleştirilerek, DEAŞ TÖ unsurlarınca komuta kontrol merkezi olarak kullanılan ve bölge sorumlusunun bulunduğu 2 bina, 1 kontrol noktası, silah mevzii haline getirilmiş 1 bina ve 2 DEAŞ toplanma noktası imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından, Türkmen Barı (4), Ziyara (2), Suran, Aktarin, Titanah bölgelerinde tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen 9 hava harekatı sonucunda, 5 DEAŞ TÖ unsuru etkisiz hale getirilmiş, 1 ağır silah ve DEAŞ TÖ unsurlarınca mevzi olarak kullanıldığı keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 3 bina imha edilmiştir."

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde, muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, çoğu tuzaklanmış 6 EYP'nin kontrollü olarak imha edildiği belirtilerek harekatın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve bin 10 EYP'nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

"Suriye sınır hattında Gözcü ve Bayraktar insansız hava araçları ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmektedir" denilen açıklama şöyle devam etti: "Harekatın icrasında sivil şahıslar ve sivil yerleşim yerleri hedef olarak alınmamakta, sivil yerleşim alanları manevranın dışında tutulmakta, yapılan atışlarda düşmanca tutum sergilemeyen kimseler muhafaza edilmekte ve harekatın her safhasında sivillerin zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde 3 öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır."

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin tehdidini bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'FIRAT Kalkanı Harekatı' ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.