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TSK: 1 askerimiz şehit oldu, 3 asker yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin havan saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığını açıkladı.

TSK: 1 askerimiz şehit oldu, 3 asker yaralı

11 Nisan 2018 16:48

TSK'dan yapılan açıklamada, 11 Şubat 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlara, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen havan saldırısı sonucunda bir askerin şehit olduğu, 3 askerin ise yaralandığı belirtilerek, "Olayı müteakip bölgede icra edilen hava harekâtı neticesinde teröristlere ait silah mevzileri imha edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi. 

 

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