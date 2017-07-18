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TSK: '1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist yaralandı'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Habeşti bölgesinde düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 teröristin ise yaralandığını açıkladı.

TSK: 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist yaralandı

18 Temmuz 2017 19:12

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, 7. Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında, 34. Hudut Tugay Komutanlığı unsurları tarafından bugün Şemdinli Habeşti bölgesinde teröristlerle çatışma yaşandı. Çatışma neticesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler arasında yapılan telsiz konuşmalarından 1 teröristin de yaralandığı öğrenildi. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında; 2 adet el bombası, 1 adet sırt çantası, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet dolu Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bol miktarda gıda malzemesi ele geçirildi. 

Abdullah Sarıca
 

Etiketler: hakkari, tsk, Türk Silahlı Kuvvetleri


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