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TSK: '1 yüzbaşı şehit oldu'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 74’üncü gününde 1 subayın şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını, muhalif unsurlardan 5 personelin şehit olduğunu ve 22 personelin de yaralandığı açıkladı. Çatışmalarda 5 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

TSK: 1 yüzbaşı şehit oldu

05 Kasım 2016 09:47

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 5 Kasım 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, MARE sektöründe; muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grubu tarafından ileri harekata devamla, Aktarin güneyinde Ablah ve Duwayr meskun mahallerinde kontrolün sağlandığı belirtildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda, harekata destek sağlayan unsurlarımızdan 1 subayın (yüzbaşı) şehit olduğu, 1 astsubay ve 2 uzman çavuşun hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı, muhalif unsurlardan 5 personelin şehit olduğu ve 22 personelin de yaralandığı ifade edildi. Çatışmalarda 5 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 172 meskun mahalde (yaklaşık bin 365 kilometrekare) kontrolün sağlandığı, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 71 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atışlar yapılarak DEAŞ terör örgütü mensubu teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, hava harekatı icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak, yerde bekler uçakların görevlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Koalisyon güçleri tarafından; Shudud ve Bulaykah bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik 5 hava harekatı icra edilerek, 8 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ terör örgütü unsurlarına ait savunma amaçlı olarak kullanılan 3 bina imha edilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, 1 mayın ve 11 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 418 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir.”

Uğur Kan Yüksek 

 


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