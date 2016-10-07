Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari’nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda, dört ayrı sığınakta 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka uçaksavar makineli tüfeği namlusu, 1 adet Doçka uçaksavar makineli tüfeği sehpası, çok miktarda mühimmat ve bol miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı. İcra edilen hava harekatı ile bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin silahı ile birlikte teslim olduğu, çıkan çatışmada ise bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Van’ın Başkale ilçesinde devam eden operasyonda, askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin silahı ile birlikte ölü olarak, müteakiben bölgede tespit edilen 4 ayrı sığınakta yapılan aramalarda, çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Irak’ın kuzeyi Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen mağara, barınak, toprak altı sığınak ve silah mevzilerinin düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğinin belirtildiği açıklamaya şöyle devam edildi:

“Ağrı/Diyadin’de devam eden operasyonda; birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Şırnak / Silopi’de bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet Glock marka tabanca ve 1 adet telsiz ile birlikte, Diyarbakır / Ergani’de bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist silahsız ve teçhizatsız olarak yakalanmıştır. Mardin / Kızıltepe’de Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan PKK/PYD mensubu 1 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.”

Uğur Kan Yüksek



