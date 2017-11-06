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TSK: '10 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak ve Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: 10 terörist etkisiz hale getirildi

06 Kasım 2017 12:22

TSK'dan yapılan açıklamada, Şırnak Merkez Bestler Dereler bölgesinde, devam eden hava destekli operasyonda, operasyon birliklerine saldırı için hareket hâlinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik düzenlenen hava harekâtında silahlı dokuz teröristin etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Bitlis Merkez’de, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist arasında çıkan çatışmada bir teröristin, bir adet M-16 piyade tüfeği, 110 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, bir adet RPG-7 roketatar, iki adet el bombası ve bir el telsizi ile birlikte etkisiz hâle getirildiği ifade edildi.

Şırnak Silopi’de ise Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu üç teröristin güvenlik güçlerine teslim oldukları bildirildi.  

Etiketler: 10 terörist, tsk

 

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