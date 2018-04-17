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TSK: 10 terörist etkisiz hale getirildi !

TSK:"Ağrı/Doğubeyazıt ve Hatay/Amanos bölgelerinde, 15-16 Nisan 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. "

TSK: 10 terörist etkisiz hale getirildi !

17 Nisan 2018 17:52
 

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