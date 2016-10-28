PKK’nın lider kadrosuna ve ödül listesinde aranan teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda turuncu listede yer alan 1 terörist, yeşil listede yer alan 1 terörist ve gri listede yer alan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK’dan yapılan haftalık bilgilendirme açıklamasında, terörle mücadele harekatı kapsamında, 20-26 Ekim tarihleri arasında bölücü terör örgütü PKK’nın yaz-kış sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanılması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı) teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesine geçmesini engellemek amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği bildirildi. Bu kapsamda, Hakkari’nin Çukurca ve Şemdinli, Şırnak’ın Beytüşşebap ve Ayvalık, Diyarbakır’ın Lice ve Hani, Siirt Pervari, Bitlis Merkez, Bingöl Kiğı, Batman Kozluk ve Ağrı Doğubeyazıt bölgelerinde orta ve büyük çaplı düzenlenen operasyonlarda 105 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Operasyonlar kapsamında ayrıca, 20 el yapımı bomba (EYP), 7 uçaksavar/makineli tüfek, 7 roketatar, 10 keskin nişancı tüfeği, 39 piyade tüfeği, 27 mayın, yaklaşık 3 ton amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı ele geçirildiği kaydedilerek, PKK tarafından vatandaşlara ve güvenlik güçlerine karşı kullanılmak üzere hazırlanmış 2 bomba yüklü aracın Mardin/Savur ve Tunceli/Ovacık’da tespit edilerek ve imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, PKK’nın lider kadrosuna ve ödül listesinde aranan teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda ise turuncu listede yer alan 1 terörist (Dilek Gülenç-Sözde YJA Star Dersim Doğu Cephe sorumlusu), yeşil listede yer alan 1 terörist (Cahit Beyhan-Sözde Garzan Eyaleti Öz Savunma Birimleri Halkla İlişkiler sorumlusu) ve gri listede yer alan 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Hakkari’nin Şemdinli bölgesinde 2 sığınak ve 1 mağara, Hakkari’nin Çukurca bölgesinde 1 mağara, Şırnak’ın Uludere Düğün Dağı bölgesinde 4 mağara ve 100’er metre uzunluğunda 2 tünel, Bingöl’ün Genç bölgesinde 1 depo, 4 odalı sığınak ve 10 küçük çaplı sığınağın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

PKK içindeki çözülmeler telsiz konuşmalarına yansıdı

Açıklamada, yürütülen bu operasyonlar sayesinde PKK’nın yurt içindeki kış aylarına yönelik yığınaklanma faaliyetlerinin büyük bir sekteye uğratıldığı ve teröristlerin moral ve motivasyonunda önemli bir çöküntüye sebep olduğunun telsiz konuşmalarına yansıdığı bildirildi. Bu durumun, en alt düzeydeki teröristlerde dahi sözde üstlerine karşı gelme, isyan etme, örgütü terk etme girişimleriyle neticelendirildiği ifade edilerek, bu hafta içinde kaçma girişiminde bulunan en az 7 teröristin örgüt içi infaza uğradığı yönünde kuvvetli duyumlar alındığı vurgulandı.

24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren yürütülen “Fırat Kalkanı Harekatı” kapsamında 20-26 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu tarafından Azaz-Cerablus arasında bulunan 8 meskun mahal ve 40 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı belirtildi. PYD/YPG unsurlarının, demografik yapıyı değiştirmek maksadıyla DEAŞ’tan temizlenen bölgelere yerleşmesine engel olmaya yönelik alınan tedbirler kapsamında ise Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından gerçekleştirilen hava taarruzu neticesinde PYD/YPG’nin Afrin’den doğuya doğru ileri hareketinin durdurulduğu bildirildi.

PKK’nın kış dönemini bahara hazırlık maksadıyla kullanmasını önlemek maksadıyla, yol kontrol ve operasyonlara yaz-kış demeden devam edileceği vurgulanan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri, başta PKK/PYD terör örgütü olmak üzere insanların inanç sistemini ve dünya düzenini tehdit eden FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesine kararlılıkla sürdürecek, “FIRAT Kalkanı Harekâtı”nın müteakip safhasında; DEAŞ’ı Türkiye’ye tehdit olmayacak derinlikte tesirsiz hale getirecek bölgelerin kontrol altına alınmasına gayret sarf edilecektir. Gerek terörle mücadele harekatı gerekse Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, her zaman bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için en üstün teknolojik yeteneklerini de kullanmak suretiyle her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek bir tempo ve kararlılıkla, milletimizin emrinde, kendisine tevdi edilen tüm görevleri, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirme azim ve kararlılığındadır” denildi.

Abdullah Sarıca