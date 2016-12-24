TSK’dan 15-21 Aralık 2016 tarihleri arasındaki gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, yüce Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’nin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, bölgedeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla birlikte BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı uyarınca 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatmış olduğu “Fırat Kalkanı Harekâtı”na devam edildiğini bildirdi.

Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde (15-22 Aralık 2016) BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri özellikle Şırnak, Hakkâri, Diyarbakır, Mardin, Bitlis’te teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği ifade edildi.

"11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bilgilendirmenin devamında, şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamda, Hakkâri/Çukurca (Güven ve Hisar Dağı Bölgesi), Şırnak/Beytüşşebap/Uludere, Mardin/Nusaybin, Diyarbakır/Hani ve Bitlis/Tatvan bölgelerinde orta ve büyük çaplı operasyonlar icra edilmiş, icra edilen bu operasyonlarda; 11 terörist etkisiz hale getirilmiş, 3 adet EYP, 30 adet piyade tüfeği, 5 adet tabanca, 509 adet av tüfeği, 150 kg. amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirilmiş, BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 14.369 gr. esrar, 839 bin 240 paket kaçak sigara ve 5.356 kg tütün ele geçirilmiş, icra edilen etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 989 kişi yakalanmıştır.”

Yürütülen operasyonlar sayesinde terör örgütünün özellikle Hakkâri/Çukurca, Şırnak/Beytüşşebap/Uludere, Mardin/Nusaybin, Diyarbakır/Hani ve Bitlis/Tatvan bölgelerinde ağır zayiata uğratıldığı, ayrıca tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ile örgütün lojistik bacağının ağır darbe aldığı belirtilerek, böylece terör örgütünün kış tertiplenmesi kapsamında hazırlık faaliyetlerinin engellenmeye/kısıtlanmaya devam edildiği de ifade edildi.

BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetlerine, hudut hattında alınan tedbirler neticesinde darbe vurulmaya devam edildiği bildirilerek, TSK tarafından gece-gündüz demeden ağır kış şartlarına rağmen iç güvenlik harekâtına büyük bir kararlılık ve azimle, terör örgütünün beli kırılıncaya kadar devam edileceği vurgulandı.

“AZAZ-CERABLUS ARASINDA BULUNAN TOPLAM 22 MESKUN MAHAL KONTROL ALTINA ALINDI"

“Fırat Kalkanı Harekâtı” kapsamında; Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekâtta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 225 meskûn mahal ve bin 860 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı kaydedildi. Açıklamada, 9 Aralık 2016 tarihinde başlayan Bab Harekatı’nda batıdan ve kuzeyden Bab şehri dış mahallelerine ulaşıldığı, DEAŞ’ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekât doğu-batı, kuzey-güney istikametlerinde devam ederken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği ifade edildi.

Gelinen bu aşamada TSK’nın Fırat Kalkanı ve Musul Harekâtı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam ettiği ve teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetlerini yerine getirme azim ve kararlılığını sürdürdüğü kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla başta PKK/PYD terör örgütü olmak üzere FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğinin vurgulandığı açıklamada, “Gerek terörle mücadele harekatı gerekse Suriye kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek bir tempo ve kararlılıkla, milletimizin emrinde, kendisine tevdi edilen tüm görevleri, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirme azim ve kararlılığındadır” denildi.

(İHA)