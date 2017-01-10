Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak 2016 tarihinde 10.02 ile 10.30 saatleri arasında Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. DEAŞ mensuplarına ait 3 barınma yeri ile 9 savunma ve silah mevzii olarak kullanıldığı tespit edilen 12 hedef ateş altına alınarak imha edildi. Daha önce barınma yerinde olduğu tespit edilen teröristlerden dışarı çıkabilen tek bir terörist dahi olmadığı gözlendi. Açıklamada, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

Caner Ünver