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TSK: 12 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik yapılan harekat kapsamında çıkan çatışmalarda 12 DEAŞ'lı terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK: 12 DEAŞlı terörist öldürüldü

25 Aralık 2016 09:33
TSK: 12 DEAŞ'lı terörist öldürüldü - Tıkla İzle

24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatının 124’üncü gününde 25 Aralık 2016 günü saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gün içerisinde; 2 Muhalif şehit olmuş, tank atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda 3 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 134 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 6 hedefe 9 bomba atılarak; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan 6 adet savunma ve silah mevzii imha edilmiş ve ilk anda alınan görüntülerden 9 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 53 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 261 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”

Açıklamada, ele sağ olarak geçirilen terörist ifadelerine ve teröristlerin aralarında sıkça yaptıkları telsiz görüşmelerine göre; ölü ve yaralı sayılarının görüntüyle tespit yapılarak belirlenen rakamdan daha fazla olduğu tahmin edildiği de belirtildi.

Onur Emre Durak
 

Etiketler: DEAŞ, tsk


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