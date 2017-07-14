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TSK: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) Diyarbakır Lice’de 4, Hakkari Yüksekova’da 6, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: 12 terörist etkisiz hale getirildi

14 Temmuz 2017 12:34

TSK tarafından terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Diyarbakır Lice’de, 12 Temmuz 2017’de icra edilen hava harekatı sonrası bölgede icra edilen arazi aramasında, bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Söz konusu teröristlerle birlikte iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir adet tabanca, 566 adet muhtelif çapta fişek, dört adet el bombası, 200 kilogram amonyum nitrat, 19 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, üç adet telsiz, bir adet termal dürbün ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Yüksekova’da, operasyon birliklerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzii, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile imha edildi, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Merkez’de, bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 30 adet fişeği ve bir adet el bombası ile birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari Merkez’de, bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.  


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