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TSK: 13 personel şehit, 48 personel yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kayseri’de bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 13 askerin şehit olduğunu, 48 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK: 13 personel şehit, 48 personel yaralı

17 Aralık 2016 11:05

TSK’dan Kayseri’de bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada, “17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 08.45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında, 13 kahraman personelimiz şehit olmuş, 48 kahraman personelimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhal bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ayrıca menfur saldırıda sivil vatandaşlarımızın da yaralanmış olabileceği değerlendirilmektedir” denildi.
Açıklamanın devamında, “Alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu saldırıyı şiddetle lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk milletine başsağlığı, yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. 

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: Kayseri, patlşama, tsk


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Toplam Yorum (1)

  • ihsan : 17 Aralık 2016, Cumartesi 10:49
    00
    ne diyelim allah rahmet etsin yaralılara şifa dileriz bundan sonra trafik polisinin işi şehirlere giriş çıkışı kontrol olsun çare bu
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