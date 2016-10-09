Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin tehdidini bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonunda 09 Ekim 2016 günü saat 07.00’e kadar meydana gelen gelişmeler hakkında bilgi verdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Azaz-Rai sektöründe; muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından işgal edilen Üs bölgelerinde keşif ve gözetleme faaliyetleri icra edildiği, müteakip harekatı kapsamında çıkan fırsat hedeflerine yönelik topçu, ÇNRA, havan atışları yapıldığı ve Hava Kuvvetleri tarafından hava desteği sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, DEAŞ TÖ tarafından Muhalif kontrolündeki Aktarin ve Türkmen Barı meskûn mahallerine sızma girişiminde bulunulduğu, Muhaliflerin karşı koyması sonucunda sızma girişiminin engellendiği ve 14 DEAŞ TÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 Muhalif şehit olmuş, 19 Muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda zayiat ve hasar meydana gelmemiştir. Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 119 meskûn mahalde (yaklaşık 1010 kilometrekare) sağlanan kontrol durumu devam etmektedir. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 102 DEAŞ TÖ hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 322 adet FIRTINA, 40 adet ÇNRA, 36 adet havan ve 18 tank atışı yapılarak ÖSO’nun ileri harekatı desteklenmiş, belirlenen hedefler tam isabetle etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Duvaybik ve Aktarin’de bulunan 4 hedefe 4 bomba atılmış, DEAŞ TÖ unsurlarının savunma amaçlı kullandığı 2 ve barınma yeri olarak kullandığı 2 olmak üzere toplam 4 bina imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından Aktarin, Türkmen Barı, Hazwan’da tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen 10 hava harekatı sonucunda, 17 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 araç ve 3 bina imha edilmiştir. DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, çoğu tuzaklanmış 7 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve 1023 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.