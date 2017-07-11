TSK: '14 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Mardin/Dargeçit’te icra edilen hava destekli operasyonda, üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında sekiz terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari/Merkez Kırıkdağ bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda; üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında üç terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile imha edildi, üç terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Siirt/Pervari’de devam eden operasyonda, tespit edilen bir mağara içerisinde; bir adet M-16 piyade tüfeği ile 201 adet fişeği ve iki adet el bombası ele geçirildi, tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi. Mardin/Dargeçit’te, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, bir adet tabanca, 75 kg amonyum nitrat ve muhtelif malzeme ele geçirildi, tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi. Mardin/Kızıltepe’de, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik icra edilen operasyonda, iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve bir adet av tüfeği ele geçirildi, bölücü terör örgütü iş birlikçisi bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hakkari/Şemdinli’de, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında 79 adet 12,7 mm Uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Tunceli/Nazımiye’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi."