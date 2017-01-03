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TSK: 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 133’üncü gününde devam eden operasyonlar kapsamında 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, çoğu ağır olmak üzere 37 terörist yaralandı.

TSK: 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

03 Ocak 2017 08:17

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı’nın 133’üncü gününde devam eden gelişmeler kapsamında, Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildi. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 150 DEAŞ terör örgütü hedefi, ateş destek vasıtaları ile (Fırtına, ÇNRA, Havan, Tank) yapılan atışlar sonucunda baskı altına alındı, birçok hedef kullanılamaz hale getirildi.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah’da bulunan DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda; barınma yeri ve cephanelik olarak kullanılan toplam dört hedef imha edildi. Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından El Bab 8 kilometre güneybatısında yer alan Dayr Kak bölgesinde bulunan DEAŞ unsurları, hava taarruzu ile etkisiz hale getirildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalar ve topçu atışları sonucu toplam 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, çoğu ağır olmak üzere 37 terörist yaralandı. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından, 25 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2604 EYP ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi. 

Caner Ünver

Etiketler: DEAŞ, Fırat Kalkanı Harekatı, Suriye, Türk Silahlı Kuvvetleri


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