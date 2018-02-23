TSK: '1873 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" denildi. Harekatta kara ve hava operasyonları sonucunda 44 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilirken etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 873 olmuştur.

Afrin'de bir köy daha ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütüne karşı Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Baflore köyü teröristlerden temizlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında köyler teröristlerden temizlenmeye devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1873 terörist etkisiz hale getirilirken 100 kritik nokta da teröristlerden arındırıldı. TSK ve ÖSO, Afrin'in en kritik noktası olarak görülen Cinderesi'n batısındaki Baflore köyünü teröristlerden temizledi. Yüz ölçümü 10 kilometrekare olan Baflore köyünde yaklaşık 2 bin kişi yaşıyor.