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TSK: '2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı. TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında icra edilen operasyonlarda ise 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

TSK: 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

17 Şubat 2018 19:15

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "17 Şubat 2018 tarihinde Hakkari/Şemdinli bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında icra edilen operasyonlarda ise bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. 

Etiketler: şehit, Türk Silahlı Kuvvetleri

 

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