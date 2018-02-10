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TSK: '2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı. TSK, söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK: 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

10 Şubat 2018 20:12

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 11 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.” denildi.

 

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