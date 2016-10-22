TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin tehdidini bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekatı’nın” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 60’ıncı gününde, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubunun, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Mare güneyinde yer alan 2 meskun mahallin (Harbul ve Maarrat Umm Hawsh) alınması maksadıyla başlatılan taarruzların devam ettiği bildirildi. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 5 muhalifin yaralandığı, destek sağlayan Türk unsurlarında zayiat ve hasar meydana gelmediği belirtildi.

PYD/PKK terör örgütü mensupları tarafından, Aşağı Cerablus’ta bulunan köprünün üzerine çıkan muhalif unsurlarına ateş açıldığı, açılan ateş sonucunda 2 muhalifin yaralandığı kaydedilerek, muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 156 meskun mahalde (yaklaşık bin 265 kilometrekare) kontrol sağlandığı ifade edildi.

Acıklamada, “Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 52 DAEŞ TÖ hedefine ve 70 PYD/PKK TÖ hedefine ateş destek vasıtalarıyla atış yapılarak DEAŞ TÖ ve PYD/PKK TÖ mensupları baskı altına alınmış ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakılmışlardır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, hava harekatı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirilmiştir” denildi.

Koalisyon güçleri tarafından; Hazwan’da tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen 1 hava harekatı sonucunda, 2 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini ve örgüte ait 1 aracın imha edildiği kaydedilen açıklamada, “DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, 24 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başlangıcından bugüne kadar 31 mayın ve çoğu tuzaklanmış bin 259 EYP etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde üç öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

Abdullah Sarıca



