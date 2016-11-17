TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekatı”nın 86’ıncı gününde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yayımladı. 17 Kasım 2016 günü saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili yapılan açıklamada, “Karadağ sektöründe; gelişmelere yönelik gerekli emniyet tedbirleri alınarak, halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti, ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme, mayın/EYP temizliği, çıkabilecek fırsat hedeflerini etkisiz hale getirme ve kontrol altına alma faaliyetlerine devam edilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 Muhalif şehit olmuş, 8 Muhalif yaralanmıştır. Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 207 meskûn mahalde (yaklaşık 1.720 km2) kontrol sağlanmıştır” denildi.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 60 DEAŞ ve 3 PYD/PKK terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ ve PYD/PKK mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların etkisiz hale getirildiğinin belirtildiği açıklamada, “Hava kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından hava harekâtı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak ‘yerde bekler’ uçak görevlendirilmiştir. Koalisyon Güçleri tarafından da hava harekâtı icra edilmemiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı tespit ve imha timlerimiz tarafından 19 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 575el yapımı patlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir” ifadeleri yer aldı.

Onur Emre Durak