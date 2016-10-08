Diğer
Kategoriler

TSK: '2 muhalif şehit 9 muhalif yaralı'

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 45. gününde 82 DEAŞ hedefine 268 atış yapıldığını, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalifin şehit olduğunu, 9 muhalifin ise yaralandığını bildirdi.

TSK: 2 muhalif şehit 9 muhalif yaralı

08 Ekim 2016 09:51

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 45. günü olan 8 Ekim 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili yapılan açıklamada, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtı” Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.

Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından, Rai güneybatısında yer alan Aktarin meskûn mahallinde kontrolün sağlandığının bildirildiği açıklamada, "Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalif şehit olmuş, 9 muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda zayiat ve hasar meydana gelmemiştir. Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 119 meskun mahalde (yaklaşık 1010 km2) kontrol sağlanmıştır. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 82 DEAŞ TÖ hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 212 adet FIRTINA, 20 ÇNRA, 36 Havan atışı yapılmış, ÖSO’nun ileri harekâtı desteklenmiş, belirlenen hedefler tam isabetle imha edilmiştir" denildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Kafer Khan, Yahmul, Tughali, Muraygil, El Bill, Feyruzyah, Cariz, Tel İşn, Baragidah, Şeyh Rih ve Güzel Mezra’da bulunan 14 hedefe 16 bombanın atıldığının kaydedildiği açıklamada, şunlar ifade edildi:
"DEAŞ TÖ unsurlarının savunma amaçlı 6, komuta kontrol merkezi olarak 2, barınma yeri olarak kullandığı 4 ve EYP/Mayın ile tuzaklanmış 2 olmak üzere toplam 14 bina imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından, Aktarin güneyinde Tall Unayb ve Tall Jijan meskûn mahallerinde tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen 1 hava harekâtı sonucunda, 2 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, komuta kontrol merkezi olarak kullanılan 1 bina ve 1 lojistik merkezi imha edilmiştir. DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde temizlik ve imha timlerimiz tarafından, Harekâtın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve 1016 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde 3 öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir." 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!