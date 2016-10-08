Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 45. günü olan 8 Ekim 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili yapılan açıklamada, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtı” Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.

Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından, Rai güneybatısında yer alan Aktarin meskûn mahallinde kontrolün sağlandığının bildirildiği açıklamada, "Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalif şehit olmuş, 9 muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda zayiat ve hasar meydana gelmemiştir. Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 119 meskun mahalde (yaklaşık 1010 km2) kontrol sağlanmıştır. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 82 DEAŞ TÖ hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 212 adet FIRTINA, 20 ÇNRA, 36 Havan atışı yapılmış, ÖSO’nun ileri harekâtı desteklenmiş, belirlenen hedefler tam isabetle imha edilmiştir" denildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Kafer Khan, Yahmul, Tughali, Muraygil, El Bill, Feyruzyah, Cariz, Tel İşn, Baragidah, Şeyh Rih ve Güzel Mezra’da bulunan 14 hedefe 16 bombanın atıldığının kaydedildiği açıklamada, şunlar ifade edildi:

"DEAŞ TÖ unsurlarının savunma amaçlı 6, komuta kontrol merkezi olarak 2, barınma yeri olarak kullandığı 4 ve EYP/Mayın ile tuzaklanmış 2 olmak üzere toplam 14 bina imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından, Aktarin güneyinde Tall Unayb ve Tall Jijan meskûn mahallerinde tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen 1 hava harekâtı sonucunda, 2 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, komuta kontrol merkezi olarak kullanılan 1 bina ve 1 lojistik merkezi imha edilmiştir. DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde temizlik ve imha timlerimiz tarafından, Harekâtın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve 1016 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde 3 öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."