Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » TSK: '2 muhalif şehit oldu, 16 muhalif yaralandı'

TSK: '2 muhalif şehit oldu, 16 muhalif yaralandı'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 65’inci gününde yaşanan çatışmalarda 2 muhalifin şehit olduğunu, 16 muhalifin yaralandığını açıkladı. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 94 DEAŞ terör örgütü hedefine ve 9 PYD/PKK terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldığını bildirdi.

TSK: 2 muhalif şehit oldu, 16 muhalif yaralandı

27 Ekim 2016 09:59

TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekatı’nın” Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 65’inci gününde, Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubunca Mare sektörlerinde karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Aktarin güneyinde yer alan Jabal Khirbat al Kanisah meskun mahallinde kontrolün sağlandığı, bölgede mayın/EYP temizliği faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.
Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalifin şehit olduğu ve 16 muhalifin yaralandığı, DEAŞ terör örgütü unsurlarının Mare güneydoğusunda yer alan Tuways’a yönelik havan saldırısı sonucu ise bir askerin diz altından hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 164 meskun mahalde (yaklaşık bin 305 kilometrekare) kontrol sağlandığı belirtilerek, “Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 94 DEAŞ TÖ hedefine ve 9 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ TÖ ve PYD/PKK mensupları baskı altına alınmış ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakılmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; hava harekâtı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından hava harekâtı icra edilmemiştir. DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 10 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 31 mayın ve bin 356 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir” denildi. 

Abdullah Sarıca


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!