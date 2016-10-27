TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekatı’nın” Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 65’inci gününde, Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubunca Mare sektörlerinde karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Aktarin güneyinde yer alan Jabal Khirbat al Kanisah meskun mahallinde kontrolün sağlandığı, bölgede mayın/EYP temizliği faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalifin şehit olduğu ve 16 muhalifin yaralandığı, DEAŞ terör örgütü unsurlarının Mare güneydoğusunda yer alan Tuways’a yönelik havan saldırısı sonucu ise bir askerin diz altından hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 164 meskun mahalde (yaklaşık bin 305 kilometrekare) kontrol sağlandığı belirtilerek, “Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 94 DEAŞ TÖ hedefine ve 9 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ TÖ ve PYD/PKK mensupları baskı altına alınmış ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakılmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; hava harekâtı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından hava harekâtı icra edilmemiştir. DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 10 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 31 mayın ve bin 356 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Abdullah Sarıca