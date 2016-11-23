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TSK: '2 TSK personeli hafif şekilde yaralandı, 4 muhalif şehit oldu'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 TSK personeli ve 21 muhalifin yaralandığını, 4 muhalifin ise şehit olduğunu bildirdi.

TSK: 2 TSK personeli hafif şekilde yaralandı, 4 muhalif şehit oldu

23 Kasım 2016 08:57

TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın 92. gününde saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, Karadağ bölgesinde Bab’ın kuzeyden ve batıdan kuşatılması hedefi kapsamında, Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekat faaliyetlerinin icrasına devam edildiği belirtildi.

Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 215 meskun mahalde sağlanan kontrol durumunun devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 4 Muhalif şehit olmuş, 21 Muhalif yaralanmış, 2 TSK personeli hafif şekilde yaralanmıştır. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 99 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta-kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

"Bab ve Şabviran bölgelerinde 9 hedefe hava harekatı icra edildi"
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar tarafından, DEAŞ terör örgütü kontrolündeki Bab ve Şabviran bölgelerinde bulunan 9 hedefe hava harekatı icra edildiğinin, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 karargah binası, 4 savunma mevzii ve 1 cephaneliğin imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlanan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 15 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiştir. Harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 40 mayın ve bin 707 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir.
AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

Onur Emre Durak 

 

Etiketler: DEAŞ, tsk


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