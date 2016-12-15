Diğer
Kategoriler

TSK: '20 DEAŞ mensubu öldürüldü'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 114. gününde Bab ve Suflaniyah bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 8 hedefin imha edildiğini, 20 DEAŞ terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: 20 DEAŞ mensubu öldürüldü

15 Aralık 2016 10:03

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 114. gününde hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 51 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş destek vasıtaları ile baskı altına alındığını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab ve Suflaniyah bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 8 hedefin imha edildiği, 20 DEAŞ terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ayrıca DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Özgür Suriye Ordusuna destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 5 adet roketin yerinde imha edildiği kaydedildi.  

Etiketler: DEAŞ, tsk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç