TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 114. gününde hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 51 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş destek vasıtaları ile baskı altına alındığını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab ve Suflaniyah bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 8 hedefin imha edildiği, 20 DEAŞ terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ayrıca DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Özgür Suriye Ordusuna destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 5 adet roketin yerinde imha edildiği kaydedildi.