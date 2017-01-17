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TSK: 20 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 147'nci gününde 106 DEAŞ hedefine atış yapıldığını, gün içerisindeki operasyonlarda 20 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: 20 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

17 Ocak 2017 09:51

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 17 Ocak 2017 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, muhalif ve destekleyen unsurlar tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Fırat Kalkanı Harekatı’nın devam etmekte olduğu belirtilerek, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 106 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların baskı altına alındığı bildirildi.

"20 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi"
Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde bulunan 10 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 1 bina, 2 keskin nişancı mevzii ve 2 havan imalathanesi imha edildi. Gün içerisinde havadan ve karadan icra edilen harekat kapsamında toplam 20 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timleri tarafından 8 EYP'nin imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 941 EYP’nin ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi. 

Uğur Kan Yüksek

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri


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