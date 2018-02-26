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TSK: 2059 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre 2059 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK: 2059 terörist etkisiz hale getirildi

26 Şubat 2018 09:17
 

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