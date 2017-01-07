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TSK: '21 DEAŞ'lı öldürüldü'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), çatışmalar ve yapılan atışlar sonucunda 21 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: 21 DEAŞlı öldürüldü

07 Ocak 2017 10:48
TSK: '21 DEAŞ'lı öldürüldü' - Tıkla İzle

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekâtın icrasına devam edildiği vurgulanarak, "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 156 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış, bazıları kullanılamaz hale getirilmiştir" ifadesini kullandı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri’de bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda barınma yerleri, karargâh binaları, kontrol noktası, silah ve araçlarının imha edildiği vurgulandı.
Gün içerisinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucunda toplam 21 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirildiği belirtildi.

DEAŞ TÖ’ne ait bir adet Drone, Zarzur bölgesinde, bir adet Drone Abu Taltal kuzeyinde düşürüldüğü ifade edildi.
DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 37 EYP imha edildiği, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 794 EYP ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek icra edilen hava harekâtları, gerek ateş destek vasıtaları ile açılan ateşlerde ve gerekse DEAŞ teröristleriyle girilen çatışmalar esnasında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet gösterildiğine dikkat çekildi. 

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: tsk


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